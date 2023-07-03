加州人妻投書到《紐約郵報》「親愛的艾比」（Dear Abby）專欄，她表示，她在醫院上夜班，要工作12小時，老公有時候會邀同事和朋友來家中，因為他喜歡和朋友一起同樂。人妻說，最近10歲女兒告訴她，爸爸找朋友來家中，她在櫃子上看到管子，他們正在聞東西，而爸爸還跟一位朋友的妻子在沙發上親熱，之後到臥室激戰，她不敢早點說出來，因為怕被爸爸罵。

人妻表示，她無法用言語表達自己的憤怒，因為老公怎麼能讓孩子看到這狀況，她不知道在自己上班時，還發生了什麼事，她不知道怎麼跟老公討論這件事，又不失去理智的趕他出去。對此，專欄作家回應，你老公的判斷力很糟，而你也不能確定這是否為一次性的事，所以請在家中裝監視錄影器，以便你在工作時保護孩子的安全。

此文曝光後，也有人建議「您不需要與丈夫討論任何事情，交給律師溝通就好，首先將他的物品移出房屋」、「妳需要真正考慮一下孩子們，因為已經造成了很大的傷害」、「今天就離開他吧！女兒已經傷痕累累，需要你的力量來恢復」。

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