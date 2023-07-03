國防部6月27日表示，晚間23時許，偵獲2艘俄羅斯籍護衛艦，由南向北航經我東部海域。圖為俄羅斯轟鳴級護衛艦。（俄羅斯國防部網站）

除了中國大陸跟俄羅斯在日本海附近舉行聯合軍演外，日前俄羅斯兩艘護衛艦被發現在台灣東部沿海海域及日本沖繩島附近海域游弋。前立委孫大千指出，中國大陸軍艦頻繁出現在日本周遭，俄軍艦也堂而皇之現身台海和日本海域，那是因為動態平衡被美國改變了。

孫大千2日在中天《鄭亦真辣晚報》節目中表示，以前大陸軍艦沒有頻繁出現在日本周遭，原本俄羅斯軍艦也不會堂而皇之在台灣海峽和日本周遭海域出現，原因很簡單，因為動態平衡被美國改變了，美國要在印太地區組亞洲的「北約」。

孫大千指出，當美國出一步，面對威脅的中國大陸跟俄羅斯就要出下一步，這就是印太地區另外一個動態平衡形成的過程而已。

孫大千點出，對中國大陸跟俄羅斯來講，因為俄烏戰爭、美中爭霸，把俄羅斯跟中國大陸又緊緊綁在一起，這是美國很愚蠢的做法。美國當年選擇與中國大陸建交、關係正常化，最主要的就是為了裂解中國大陸跟俄羅斯的關係。所以在冷戰後段期間，俄羅斯跟中國大陸關係緊張，讓蘇聯沒有辦法往外擴張，當時美國為了這樣的一個戰略，犧牲掉台灣。

孫大千表示，可是現在美國為了自己的利益、為了把大陸打下來、為了削弱俄羅斯，又弄了一個錯誤的策略以及很不道德的手法，最後把俄羅斯跟中國大陸重新綁在一起。美國現在要面臨俄羅斯跟中國大陸某種軍事同盟關係，因此就會看到俄羅斯把手伸進印太地區。