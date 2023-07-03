時報周刊CTWANT捕捉到蔡瑞雪在百貨公司裡乘涼吹冷氣的畫面，她穿著白色短褲、腳踩白色高跟靴，更顯美腿修長，但據查得知她是要出席新戲《地獄里長》記者會，上場前她發揮創意，將宣傳上衣改成無袖款式，一眼晃過去很難發現這是戲劇宣傳服。在戶外的記者會開始前，她和工作人員在門內吹冷氣玩手機，不久後準備上場，還遇上粉絲將她攔住，她也親切的與粉絲合照留念。

將宣傳上衣改成無袖的蔡瑞雪秀出美腿等待活動開始。（圖／本刊娛樂組）

5月28日《地獄里長》舉辦記者會，與會藝人除了嚴正嵐、蔡瑞雪外，其餘都是男演員，而炎熱的天氣下，比起嚴正嵐穿著長袖西裝外套，蔡瑞雪的無袖、短褲則相當涼爽，而她私下也不吝嗇分享好身材，社群擁有74.4萬粉絲的她，日前一則穿著白紗內衣外露裝扮的影片，就吸引近4萬粉絲按讚，顯見高人氣。

蔡瑞雪不吝嗇分享好身材。（圖／翻攝自IG）

她這次在新戲中與已逝世的龍劭華有對手戲，記者會上播出的片花可以看見演出漂亮直播主的蔡瑞雪幫龍劭華按摩，而蔡瑞雪受訪時則回憶，當初聽到龍劭華猝逝真的有嚇到，她稱讚：「龍哥人超好，會跟我分享我跟他女兒的相似之處，按摩的時候也會稱讚我都有按到筋絡，還問我是不是有學過按摩。」

嚴正嵐（左三）、蔡瑞雪（中）出席《地獄里長》記者會時，穿搭成明顯對比。（圖／趙文彬攝）

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