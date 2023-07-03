F.I.R.飛兒樂團前主唱Faye詹雯婷指控恩師陳建寧簽約時偽造她的簽名，陳建寧則反控誣告，先前陳建寧獲不起訴，詹雯婷被依誣告罪起訴，不過她發聲明強調絕無誣告他人。兩人的官司鬧得沸沸揚揚，時報周刊CTWANT日前在咖啡廳巧遇同團的阿沁，似乎在與工作夥伴討論公事，氣氛感覺相當輕鬆，看起來並沒有被同事的是是非非所影響。

F.I.R.陳建寧與前主唱Faye詹雯婷鬧出糾紛。（圖／翻攝自臉書）

阿沁是飛兒樂團的吉他手，也相當有作曲天賦，曾為眾多天王天后打造歌曲，〈妥協〉、〈習慣就好〉、〈我很好騙〉等經典歌曲就是出自他之手，而他過去與詹雯婷有過一段情，還曾在演唱會下跪求婚，最後卻無疾而終，後來在節目公布分手原因，是因為兩人個性有些差異，交往後爭吵不斷，才決定退回朋友關係。

阿沁與花花結婚後，變成愛家好男人。（圖／翻攝自阿沁臉書）

阿沁在2014年與知名網紅花花結婚，育有兩個寶貝女兒，阿沁也變成女兒傻瓜，盡力給孩子最好的一切，不僅年砸百萬學費讓女兒們上實驗小學，最近更在裝修新家，並讓小朋友參與規劃房間的過程，參考孩子們的意見，打造出最適合的房間。

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