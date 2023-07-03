德國另類選擇黨（Alternative for Germany, AfD）近來在民調中支持度創新高紀錄，上週才在東部圖林根邦（Thuringia）索納貝格（Sonneberg）地區的決選中首度贏得地區首長寶座。

法新社報導，根據東部薩克森-安哈特邦（Saxony-Anhalt）拉古恩-耶斯尼茨鎮（Raguhn-Jessnitz）臉書專頁公布的開票結果，另類選擇黨候選人羅斯（Hannes Loth）在鎮長選舉擊敗獨立派候選人瑙曼（Nils Naumann）勝出。

據報導，42歲的羅斯是位農民，他原本已當選地方議會議員，如今在這個有約9000居民的小鎮競選鎮長，以51.1%得票率擊敗瑙曼的48.9%當選。

德國媒體指出，這是另類選擇黨的候選人首度當選全職鎮長的職位。該黨成員先前只在較小城鎮擔任過志願或兼職鎮長。

有位另類選擇黨黨員曾於2018至2020年間在德國西部一個城鎮擔任過全職鎮長，但他並非以該黨候選人身分參選，而是在擔任鎮長期間才入黨。

最近的民調顯示，另類選擇黨的支持度創下18%至20%的新高紀錄，幾乎與總理蕭茲（Olaf Scholz）所領導的社會民主黨（SPD）不相上下，僅次於保守派的基督教民主黨/基督教社會黨聯盟（CDU/CSU）。（譯者：林治平）1120703