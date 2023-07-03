洛杉磯天使3日結束主場連戰，以5比2戰勝國西老大響尾蛇而躲過橫掃。「神鱒」卓奧特（Mike Trout）領軍擊出個人第18轟，莫尼亞克（Mickey Moniak）追擊個人第9轟，最後是美聯全壘打王大谷翔平的第31轟出爐。大谷翔平右手中指的指甲裂開，但對於左打者影響較小，他這一轟仍是全場最遠的454呎全壘打。

卓奧特在首局下半第一次上場打擊就揮出全壘打，他前一棒莫尼亞克和後面的大谷翔平都被三振。響尾蛇卡森凱利（Carson Kelly）第2局隨即回敬了兩分彈，天使緊接著在2局下半以莫尼亞克的兩分炮奪回領先，4比2領先之後就沒有再被追上。

第8局下響尾蛇再換投手，兩出局之後輪到大谷打擊。雖然是左投對左打的優勢，但是尼爾森（Kyle Nelson）失投了一顆滑球，大谷在2好1壞時毅然出棒並狠狠咬中，球飛出右外野圍牆，第31轟！這是大谷7月的首轟，繼續穩坐美聯全壘打王，白襪羅伯特（Luis Robert）以24轟暫居美聯第2。響尾蛇先發投手蓋倫（Zac Gallen）7局狂飆12K仍吞敗，他10勝3負暫居國聯勝投王。

天使結束主場7連戰，下一站要開往聖地牙哥教士，大谷將於3連戰的第2場登板，可能對上教士投手穆斯葛洛夫（Joe Musgrove）。日媒關注大谷是否有機會對戰教士投手達比修有，先前達比修身體不適已經跳過對紅人的先發，他最近一次登板是在6月22日對戰巨人。