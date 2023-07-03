主持人黃子佼日前捲入Metoo事件，他在道歉的同時更扯出13位藝人的黑料，其中就直指大小S、范曉萱、阿雅等好友辦過吸毒派對，引發外界熱議，隨後小S二度發聲否認後，社群至今已超過一個禮拜未更新，不過日前被網友目擊現身廈門，陸網對此反應兩極。

一名網友2日晚間發文表示，在廈門巧遇小S，似乎帶女兒及一群親友去當地旅遊， 不過照片曝光後，雖有粉絲相當開心「真的假的！我要去」、「哇！Lily身材好突出，也太好了吧」、「啊啊啊！好想偶遇」、「哇！哭了！迫不及待想見本人」但也有部分網友留言直酸「居然沒有被拉入境黑名單」、「還敢來？沒被封殺嗎」、「會有人報警去抓她嗎」。

事實上，小S先前遭黃子佼爆料，指她與姊姊大S、范曉萱、阿雅等人疑似吸毒，黃子佼還提到，過去前往韓國時，遭到大小S和「光頭」具俊曄強迫一起吸毒、在飯店嗑藥，「光頭（具俊曄）很大隻，硬把我抱進去吸，我萬般不想，硬塞給我」。

事後姊妹倆發出共同聲明否認，並表示大S當時根本不在現場，且大S的心臟不好，根本無法接觸及使用毒品，不過由於先前大S前婆婆張蘭也曾提及相關事情，因此仍在陸網掀起一陣討論。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。