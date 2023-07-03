女星大牙（周宜霈）驚爆11年前遭陳建州闖入房間求歡，被撲倒在床上性侵未遂，消息一出轟動外界，黑人隨後透過律師發出聲明否認，要求對方賠償1000萬元並公開道歉。對此，律師簡大為預測，在判決前黑人就會隨便掰個理由撤告了，並解釋撤告真正原因，「我們繼續看下去。」

簡大為2日在臉書發文，黑人起訴大牙總共三件事：賠黑人500萬、賠范范500萬、公開道歉，「先說結論，那筆委任費，有很大一部分是律師的遮羞費」，他進一步說明「公開道歉」一事，以前公開道歉是被允許的，但「這行之有年的制度，突然有人發現怪怪的。欸不是，法律上的公開道歉是為了填補你名譽上的損害，但人家一個心口不一的道歉真的有讓你舒服一點嗎？另外，人家就是不想道歉，我們還強制人家道歉，是回到了白色恐怖時代的思想控制了？」

因此在111年時，公開道歉就被大法官禁止，簡大為提到，「范范也進來湊個熱鬧求償，也不太懂是什麼操作。」簡大維可以想像法官用著極度雞歪的表情，看著黑人的律師拖著長音說：「 大律師，去年都不在台灣啊？ 」看了看起訴書之後又問：「 阿這個范小姐，可以求償嗎？大律師怎麼跟我學的法律不太一樣？ 」然後兩夫妻在旁邊怒視，整個芒刺在背的律師也只能硬著頭皮回說：「 再研究、再研究... 」

此外，簡大為提到黑人的律師費應該不錯，依照損害賠償的法理，走出法庭的律師覺得名譽損害總是被填補了一點。這種整個「是在哈囉」的起訴書，「除了宣示性提告之外，其實沒什麼太大意義。」簡大為最後大膽預測，在判決前黑人就會隨便掰個理由撤告了，「我們繼續看下去。」