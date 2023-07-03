根據最新統計，胃癌是國人十大癌症死亡率的第8名，國健署表示，胃癌有9成是幽門螺旋桿菌造成，台灣3成以上成年人有此細菌，已被國癌症研究機構(IARC)列為第一類致癌物。醫師表示，幽門桿菌會損害胃部黏膜，造成胃發炎、最後惡化為胃癌，趁早根除可減少被傷害的時間與範圍。

根據國健署的資料，近20年來的研究顯示，幽門桿菌會造成慢性胃炎，長期的發炎會導致胃腺體破壞及胃黏膜萎縮、胃酸下降及胃內菌相變化，進而產生胃黏膜腸化生，最後轉變為胃癌。

幽門桿菌已經被證實會造成慢性胃炎，長期的發炎將導致胃腺體破壞及胃黏膜萎縮、胃酸減少及胃內菌相變化，進而產生胃黏膜腸化生，最後導致胃癌。世界衛生組織已在 1994 年 將幽門桿菌列為第一級的致癌物，若能透過幽門桿菌的篩檢及根除治療，預期可大幅降低胃癌的發生率。

胃腸肝膽科醫師吳宗勤在其臉書表示，幽門桿菌類似腸胃炎，是經由糞口感染，對健康而言，越早殺菌越好，因為幽門桿菌會損害胃部黏膜，而胃部黏膜恢復時間長，若因幽門桿菌導致萎縮性胃炎、胃黏膜腸化生后，就很難逆轉、大增胃癌風險。

吳宗勤並表示，1994年國際癌症研究機構(IARC)已把幽門桿菌列為第一類的致癌物，所以在大多數肝膽胃腸科醫師會建議一定要根除幽門桿菌。根據統計，體內有此細菌且殺菌成功者，較未殺菌者，可減少超過50%的胃癌發生率。

他並表示，民眾若出現腸胃不適症狀，例如長期胃痛、胃脹、消化不良、食慾差等，應及早就醫，若為胃癌高危險群的民眾（例如有家族史或其他胃部疾病者），可與醫師討論是否接受幽門螺旋桿菌檢測，感染者須接受除菌治療並應定期檢查。