水蜜桃鮮甜受到不少民眾喜愛，但吃水蜜桃究竟要怎麼剝皮？專家表示，想要快速且輕鬆剝除水蜜桃外皮，只需4步驟，先在水蜜桃的凹槽劃一刀，再放入沸水浸泡20秒，接著放入冰水中冰鎮，即可輕易撕下外皮，若想連皮吃，建議先用鹽巴搓去表面絨毛，再用清水清洗，即可安心享用。

農糧署昨（2）日於臉書粉專指出，要將水蜜桃完美去皮，須利用熱漲冷縮的原理，首先沿水蜜桃凹槽劃一刀，在沸水中浸泡旋轉約20秒，再快速放入冰水中冰鎮、旋轉約10秒，雙手向外剝，就能輕易撕下外皮。

農糧署教民眾4步驟剝除水蜜桃外皮。（圖／翻攝自農糧署臉書粉專）

農糧署表示，也有部分人會連皮一起吃，為避免因表面絨毛引發喉嚨不適，可利用擦手紙或鹽巴，輕輕搓去絨毛，再利用流動清水洗乾淨，就能安心食用。

另外，過去也有網友在推特（Twitter）上分享完美去籽的方式，可用刀子沿著水蜜桃皮上的紋路切開，再對著紋路的垂直方向再切一刀，此時水蜜桃已被劃分為四等分，只要剝開水蜜桃果肉，就能輕易將籽取下。