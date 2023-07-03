為積極協助創新事業提早進入資本市場上市籌資，激發產業創新風氣與能量，形成產業創新聚落，證交所2021年7月創設「台灣創新板」，目前已有錼創科技-KY創等4家掛牌公司，今年亦已有3家公司申請於創新板掛牌上市。
本次參與的公司及時間分別為：7月11日倚天酷碁-創(2432)、雲豹能源-創(6869)；7月18日錼創科技-KY創(6854)、走著瞧(6902)、泓德能源-創(6873)。
台灣證券交易所將於7月11日及7月18日舉辦首次「創新板」主題式業績發表會，邀請倚天酷碁-創(2432)、雲豹能源-創(6869)、錼創科技-KY創(6854)、走著瞧(6902)及泓德能源-創(6873)共5家公司，深入剖析產業及景氣最新動態與發展，展現創新板公司於電腦及週邊設備、綠能環保及半導體等各產業競爭優勢。
為積極協助創新事業提早進入資本市場上市籌資，激發產業創新風氣與能量，形成產業創新聚落，證交所2021年7月創設「台灣創新板」，目前已有錼創科技-KY創等4家掛牌公司，今年亦已有3家公司申請於創新板掛牌上市。
本次參與的公司及時間分別為：7月11日倚天酷碁-創(2432)、雲豹能源-創(6869)；7月18日錼創科技-KY創(6854)、走著瞧(6902)、泓德能源-創(6873)。
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