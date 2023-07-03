台灣證券交易所將於7月11日及7月18日舉辦首次「創新板」主題式業績發表會，邀請倚天酷碁-創(2432)、雲豹能源-創(6869)、錼創科技-KY創(6854)、走著瞧(6902)及泓德能源-創(6873)共5家公司，深入剖析產業及景氣最新動態與發展，展現創新板公司於電腦及週邊設備、綠能環保及半導體等各產業競爭優勢。