為積極協助創新事業提早進入資本市場上市籌資，激發產業創新風氣與能量，形成產業創新聚落，證交所2021年7月創設「台灣創新板」，目前已有錼創科技-KY創等4家掛牌公司，今年亦已有3家公司申請於創新板掛牌上市。

本次參與的公司及時間分別為：7月11日倚天酷碁-創(2432)、雲豹能源-創(6869)；7月18日錼創科技-KY創(6854)、走著瞧(6902)、泓德能源-創(6873)。

新北國小暨幼兒園教師甄選複試 成績明晚揭曉
2023海峽兩岸青年創新創業大賽啓動
《電子零件》奇鋐通過Nvidia 2項認證 估Q4出貨放量
#68 #7月 #創新板 #69 #證交所