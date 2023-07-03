SEMI表示，SEMI University為專為半導體及電子產業設計的線上教育平台，由SEMI攜手國內外業界專家全新打造，將全球前沿的半導體專業知識濃縮在360堂產業課程當中，助新進人才儲備實力、奠定半導體職涯的基礎。

而SEMI University平台開放的6堂免費課程資源，主題涵蓋半導體介紹、工程設計流程、創意運算－Scratch程式入門、邏輯閘與二進制計算、微晶片和太陽能晶片以及高科技職涯探索課程。

SEMI指出，此系列課程目標透過基礎知識搭配流程解析，幫助跨領域學子快速掌握半導體及高科技產業輪廓，釐清踏入職場所需基礎知識技能，並透過職涯探索課程，指引年輕人找到未來職涯道路。

SEMI University平台系列針對非專業背景學生量身打造，課程內容針對產業基礎知識與技能做拆解，將經過業界專家精煉過後重點，以深入淺出方式融入課程，半導體產業零經驗的文組生也可以快速銜接，協助不同領域學生在探索半導體產業道路上更順遂。

為滿足學生隨時隨地上課需求，SEMI University平台以線上學習方式，讓學生不受空間及時間限制，在任何時候學習所需相關產業知識。此外，學生也可根據自身情況安排課程進度、掌握節奏，進而讓學習過程更順利。