上班族看過來！國道一號北上桃園路段（3日）上午7時30分許發生5車追撞，根據警廣路況資訊指出，該路段目前回堵2公里，時速呈紫爆，截至上午7時50分為止該路段時速僅剩19公里，詳細事故原因仍待警方進一步釐清。