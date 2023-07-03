上班小心！國1北上桃園段5車追撞 塞成紫爆 07:562023/07/03 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道一號北上桃園路段3日上午7時30分許，發生5車追撞事故，造成後方車流堵塞。（示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上班族看過來！國道一號北上桃園路段（3日）上午7時30分許發生5車追撞，根據警廣路況資訊指出，該路段目前回堵2公里，時速呈紫爆，截至上午7時50分為止該路段時速僅剩19公里，詳細事故原因仍待警方進一步釐清。 桃園紡織廠大火疑有人受困！出動近百消防救援 陸艦頻出沒日本周邊、俄艦也現身台海！他驚爆原因 3成國人有「這致癌菌」大增罹癌風險！趁早除菌以保命 #國一 #北上 #桃園 #5車追撞 #紫爆 也許您會感興趣 推薦閱讀 台61蘆竹段聯結車撞貨車 副駕兒右腿被夾斷一度受困 16:372023/07/02 社會 中、泰將聯合空軍演習！學者揭內幕：美國非常感冒 07:272023/07/03 政治 福廈跨海高鐵跑出時速453公里！學者驚呼：走出這顧忌了 00:012023/07/03 政治 看完2024最新總統大選民調 郭正亮竟發現一件怪事 05:002023/07/03 政治 霧霾才散蟲害又來！紐約遭「蚜蟲大軍攻陷」 呼吸就會吃進去 07:322023/07/03 國際 桃園紡織廠歲修惡火黑煙竄天際 2外包商員工命危 12:492023/07/02 社會 中興紡織廠大火釀2死1傷 桃園勞檢處要查了 15:582023/07/02 社會 「從沙發戰到臥房」爸跟好友妻玩肉體遊戲 10歲女兒目睹一切 07:432023/07/03 國際 試管嬰兒易流產？破除人工生殖3大迷思 8撇步助力備孕 07:002023/07/03 健康 烏克蘭副防長：烏東爆發激戰 俄軍在4地區向前推進 02:592023/07/03 國際 爆一場新革命 電子9哥大洗牌！謝金河曝1罕見1沒發生過 05:002023/07/03 財經 德國總理蕭茲：關切注意法國暴亂發展 02:582023/07/03 國際 迎1200票通勤人潮 機捷7／3起增開北上晨峰加班車 21:312023/07/02 生活 扭轉不對等！社群讓受害者發聲更有力 專家提醒「雙面刃」要當心 07:362023/07/03 生活 地方選舉首度拿下鎮長職！極右派德國另類選擇黨聲勢更盛 07:452023/07/03 國際 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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