「蘇打綠」近年歷經官司風波，先前宣布成功拿回原團名商標權，近日還宣布明年要舉辦20周年演唱會，豈料，近日卻傳出主唱青峰與吉他手家凱取消對彼此IG、微博的關注。據傳友誼變調的原因是家凱決定單飛，推出個人作品，青峰與其他團員並不支持，因此有了嫌隙與爭執。

「蘇打綠」近年歷經官司風波，先前宣布成功拿回原團名商標權，特地選在「蘇打綠日」5月30日於兩廳院藝文廣場舉辦「Round 2」一日限定戶外演唱會，開放歌迷免費入場。昨唱完〈十年一刻〉後，他們驚喜宣布，將在明年舉辦出道20周年巡迴演唱會。

豈料，在蘇打綠將重振威風之際，吉他手家凱卻傳出以個人名義推出作品《活著沒什麼大不了》，並邀請炎亞綸助陣，但因炎亞綸爆出醜聞，該單曲在數位平台上線不到18小時就全面下架，MV也遭撤掉。

據《鏡週刊》報導，青峰對於家凱單飛一事非常不諒解，若家凱與炎亞綸合作，恐怕會影響蘇打綠在大陸的演出邀約，畢竟炎亞綸在大陸已經是黑名單。對於青峰與家凱取消IG關注，家凱回應：「這我不清楚耶，最近沒有follow這件事。」而青峰方面，經紀人未接電話，截稿前沒有回應。