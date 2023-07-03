《美國海軍學會新聞網》(USNI News)近日披露，美國海軍於6月27日接收首艘第3批次(Flight Ⅲ)「勃克級」(Arleigh Burke-class)驅逐艦「傑克盧卡斯號(DDG-125)」，相較舊型，該船除了噸位加大到9500噸以上，且佈署了雷神公司新款 AN/SPY-6防空導彈防御雷達。然而陸軍退役少將栗正傑對此卻表示，美國海軍的船艦發展計畫完全失敗。

栗正傑昨（2）日在節目《中天辣晚報》上指出，他看到美國重新製造勃克級戰艦嚇一跳，因為這等於美方建軍計畫完全承認失敗。栗指出，美國原本已經決定不做勃克級這種形式的驅逐艦，先是改作朱瓦特級隱形戰鬥艦，但為了匿蹤效果，空間變得很窄；後來改做濱海戰鬥艦，然而因為設計不成熟的關係又棄置，「想賣給台灣，台灣也不想要。」

對於美國的勃克級驅逐艦，栗正傑指出，過去已經做了70餘艘，但這次的第3批次有很大的改良，首先就是船體加大，從原本的8、9000噸，增加到現在的9500噸；第二個是雷達功能加強，使用相控陣位雷達SPY6型，偵蒐距離變遠，鎖定目標變多；另外對於宙斯盾的作戰系統也做了強化。

但栗正傑也強調，勃克3造價要35億美金，中國大陸的055大驅僅要8.5億美金，因為大陸的優勢就是人工便宜，產業鏈供應無缺；反觀美國現在缺工又缺錢，連船塢都不夠，還缺了8到10萬的電焊工、技術工。另外在火力方面，栗認為，055有122具飛彈垂直發射井，勃克Ⅲ只有96具，因此不管對空、對艦火力數量都沒有055大驅那麼多，「勃克Ⅲ作為航母護衛艦，彈藥量不夠，飛彈打完就沒有功能了」。