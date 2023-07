男星陳建州(黑人)先前遭到藝人大牙、郭源元、妖嬌指控性騷,而陳建州則立即發出聲明否認,妻子「范范」范瑋琪出面力挺,但仍未能平息風波 ;對此,隨著事件持續延燒,范瑋琪與梁靜茹疑似鬧翻的過往再被網友翻出。

梁靜茹2019年傳出和老公趙元同離婚,但就在梁靜茹未發出聲明前,范瑋琪當時竟透過經紀人表示「隱隱約約有聽說」,遭網友砲轟大嘴巴,雖范瑋琪沒多久後便回應「我從來不是大嘴巴!保護!永遠守護你,陪伴你,愛你」而梁靜茹幾天後曬出兩人的合影,向外界表明雙方感情依舊。

不過,眼尖網友發現,梁靜茹已低調將過去3年和范瑋琪的合影刪除,更發現「梁靜茹IG沒關注范瑋琪了」;此外,徐若瑄某次開直播邀請梁靜茹、林心如、范瑋琪與YouTuber那那大師,過程中梁靜茹暫時離開,范瑋琪留言便被徐若瑄邀請加入聊天,但梁靜茹回來後,范瑋琪便說「那我就不打擾了妳們好好聊天,Goodbye」雖IG最多只能四人同時在線直播,但兩人始終未同框,姊妹情疑似變質再度引發討論。

然而,事後范瑋琪先是發文寫下「今天對我自己說:順其自然不強求」隨後再有感而發「life is only as good as your mindset~正面的想法能帶給我好的能量和好的生活,每天提醒自己」,似乎在回應傳聞。

★《中時新聞網》關心您,尊重身體自主權!請撥打113、110。