男星陳建州（黑人）先前遭到藝人大牙、郭源元、妖嬌指控性騷，而陳建州則立即發出聲明否認，妻子「范范」范瑋琪出面力挺，但仍未能平息風波 ；對此，隨著事件持續延燒，范瑋琪與梁靜茹疑似鬧翻的過往再被網友翻出。

梁靜茹2019年傳出和老公趙元同離婚，但就在梁靜茹未發出聲明前，范瑋琪當時竟透過經紀人表示「隱隱約約有聽說」，遭網友砲轟大嘴巴，雖范瑋琪沒多久後便回應「我從來不是大嘴巴！保護！永遠守護你，陪伴你，愛你」而梁靜茹幾天後曬出兩人的合影，向外界表明雙方感情依舊。

不過，眼尖網友發現，梁靜茹已低調將過去3年和范瑋琪的合影刪除，更發現「梁靜茹IG沒關注范瑋琪了」；此外，徐若瑄某次開直播邀請梁靜茹、林心如、范瑋琪與YouTuber那那大師，過程中梁靜茹暫時離開，范瑋琪留言便被徐若瑄邀請加入聊天，但梁靜茹回來後，范瑋琪便說「那我就不打擾了妳們好好聊天，Goodbye」雖IG最多只能四人同時在線直播，但兩人始終未同框，姊妹情疑似變質再度引發討論。

然而，事後范瑋琪先是發文寫下「今天對我自己說：順其自然不強求」隨後再有感而發「life is only as good as your mindset～正面的想法能帶給我好的能量和好的生活，每天提醒自己」，似乎在回應傳聞。

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