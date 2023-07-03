第34屆金曲獎1日落幕，除了金曲歌后艾怡良頒錯獎出大包，有許多網友對轉播運鏡負評滿滿，覺得視角切太頻繁，畫面太晃、音訊爆音等。對此，資深媒體人沈春華說，「是否可以給努力工作，兢兢業業，為台灣電視事業打拚的幕後人員，更多的鼓勵。」

沈春華在臉書發文說，「今年的金曲獎很精彩，舞台、美術、表演節目，再度展現國際規格。沒想到，一早起來卻發現網路上對這次轉播有諸多負評，不忍好友，金鐘5連霸的李麗芳導播徹夜未眠，不得不替轉播團隊說幾句話。」

沈春華表示，「大型頒獎典禮的轉播最是困難，因為要照顧的環節太多了，如果說表演節目和頒獎流程是骨幹，入圍者的期待，得獎人的心情和台下家屬的感動，就是展現典禮溫度的血肉。」

沈春華說，台視轉播團隊實力堅強，在李導播帶領下，提前花數月準備，對各項表演和鏡頭的了解是基本，「困難的是，不但要查出各入圍者家屬的座位，還要畫出一目了然的座位圖，甚至還有責任區分，要工作人員背起來，才能在3、5秒的時間內，找到得獎者臨時提到的家人，給予一個最即時的鏡頭，既滿足觀眾的好奇，也是對得獎人和家屬、工作夥伴最大的安慰和尊重。」

沈春華解釋，「所以每個鏡頭都是花費心思而來，不是莫名其妙take路人甲啊，這是電視職人的專業和講究。A-Lin為歐陽菲菲致敬的歌舞秀太精彩，我整個跟著一路唱跳到底，但也有人批評為何少給A-Lin特寫？」每個觀眾對鏡頭都是主觀的，沒有對與錯，而導播站在更高視角決定運鏡。

對於艾怡良鬧的烏龍，沈春華說，「我嚇了一大跳，但這不就是人生意外的『插曲』嗎？導播也只能面對。真心覺得陳建瑋太可愛了，應該獲頒一個『最佳風度獎』。他第一時間在台上發現自己拿錯獎、致錯辭時，尷尬中沒有面露任何不悅之色，下台時將手中的獎座遞給也『吃了一驚』的2位得獎人時，還幽默的說了句「結果我今天成了頒獎人！」，化解了一場危機。」

沈春華強調，「近來、我們都被淹沒在一連串的負面新聞和不安當中，希望大家能將金曲獎當中美好的歌聲、動人的畫面收藏在心底。每一場三金轉播都是不容易的，是否可以給努力工作，兢兢業業，為台灣電視事業打拚的幕後人員，更多的鼓勵？」