美國務卿布林肯日前訪問中國大陸，美國財長葉倫日前也向媒體明確釋放訪中的意願。今日稍早，中國大陸財政部發布消息證實，經中美雙方商定，葉倫將於6日至9日訪中。她將是今年第2位訪問中國的美國高級官員。

葉倫日前在接受美國有線電視新聞頻道MSNBC採訪時表示，訪問中國大陸是希望重建聯繫，而「現在有了新一批的領導人團隊（指中國大陸政府於今年全國兩會後換屆），我們需要相互了解」。

葉倫續指，美中需要彼此討論分歧，這樣我們就不會有誤解，不會誤解彼此的意圖。不過，她同時聲稱，美國正在並將採取行動保護其「國家安全利益」，即使「這給美國帶來了一些經濟成本（壓力）」。

事實上，早在今年初，葉倫便多次表示「期待訪華」。然而2023年開年至今，從「氣球事件」到台海問題和南海問題，均激化中美緊張關係。據美方官員說法，美國務卿布林肯定於2月的中國大陸之行受「氣球事件」擱淺。而葉倫的中國大陸之行，同樣也「無疾而終」。