近日，黑澀會妹妹出身的大牙（周宜霈）指控被當時的老闆陳建州於飯店性侵未遂，引起社會撻伐，隨後「微風女郎」郭源元也指控黑人在老婆范范懷孕期間對她硬上，然而陳建州則透過律師全盤否認。最近就有網友挖出，藝人哈孝遠就被挖出多年前上康熙來了痛批「對黑人的人格不是非常的推崇」，因為兩人曾起衝突。如今，陳建州被多名女性指控性騷，哈孝遠近日上節目以「一句話」酸爆陳建州。

藝人哈孝遠被挖出2012年在節目《康熙來了》上以開玩笑的方式大爆陳建州的料，「我的腦海中，其實對黑人的人格，並不是非常的推崇」，哈孝遠回憶，他之前剛到台啤隊時，陳建州是老大哥、學長，當時已經沒有什麼機會在球場上，在球場下看球時，認為他打得不夠積極，於是就說「小哈，打積極一點好不好」，哈孝遠當下則回嗆「是你在打球，還是我在打球啊？」

哈孝遠曾上節目坦言自己對陳建州人格不是非常推崇。(影片來源/中天新聞 YT)

豈料，陳建州聽到後怒回：「小哈，你剛剛那是什麼態度？」哈孝遠則解釋，「沒有啊，是我在打球啊，那你在下面一直唸，這樣會影響到我」，結果瞬間惹怒陳建州直接一巴掌甩來後，還很聰明的退後3步，因為中間隔了「野獸」林志傑、何守正2個壯漢，讓哈孝遠起身反擊就被拉住。

影片取自《悍創運動行銷》若有移除請見諒

針對黑人連續遭大牙、郭源元及妖嬌指控性騷，哈孝遠近日上網路節目「體談大小事」中，而和主持人聊到近期的Me Too事件，也酸爆：「我們兩個都是潔身自愛的人，不然沒辦法坐在這裡，因為現在籃球、演藝圈都出了一些事情。」

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。