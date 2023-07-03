2019年7月3日，24歲鐵道警李承翰處理補票糾紛時，遭54歲鄭男持刀刺死，驚悚畫面火速在網路上瘋傳，不料嘉義地方法院一審竟判鄭男無罪，一時之間讓民怨沸騰，李父更在一審結果出爐後的35天後抑鬱而終。今（3）日是李承翰遇刺4周年，PTT網友回顧此事，自發性以「發錢」的方式吸引其他網友討論，希望此事不會被忘記。

今天是李承翰遇刺4周年，許多網友在PTT八卦板回顧此事，鄉民「shamanlin」總結，這是一個警察在火車上被精神病患刺死，經法官、律師、醫師一同幫兇手爭取無罪，導致死者父親抑鬱而終的案子；鄉民「q347」也提到，鄭男一審獲判無罪，導致警察的老爸抑鬱而死，自主以發錢（P幣）的方式，希望網友一起討論這起「不可忘記的憤怒」。

相關內容引起大批網友討論，紛紛留言說「想到他爸爸也離世了覺得難過」、「這個案件真的讓人鬱悶，沒想到四年了」、「66歲女博士早給忘了」、「小英的社會安全網」、「小英民進黨才剛又通過民進黨的大法官」、「台灣司法真可悲」、「每次經過紀念牌前，都會默默看完敘述」。

鐵道警李承翰2019年處理補票糾紛時，遭鄭男持刀刺死。（本報資料照片）

李承翰2019年7月3日處理補票糾紛時，遭鄭男以尖刀刺傷腹部，急救後傷重不治殉職；2020年4月30日，嘉義地方法院一審判決鄭男無罪，諭令50萬元交保，頓時引爆民怨；2021年2月24日，臺灣高等法院臺南分院二審宣判，認定鄭男雖然因精神障礙導致辨識行為違法及行為控制能力顯著減低，但未達完全喪失程度，改判有期徒刑17年，刑滿後令入相當處所施以監護5年；2021年6月23日，最高法院駁回檢辯雙方的上訴，維持有期徒刑17年，全案定讞。