為活絡疫後國旅市場、增進國境開放後自由行旅客旅遊便利性，觀光局配合行政院促進公共運輸使用方案，推動觀光景點公共運輸接駁方案，規畫觀光路廊在地有腳接駁服務，輔導「台灣觀巴」旅行業者與旅宿業合作提供旅客在地接駁服務。

「台灣觀巴」為觀光局輔導旅行業者推出的套裝旅遊行程，提供國內外旅客自台灣高鐵、台鐵、機場等各大交通場站及飯店接送至國內各主要觀光景點的交通旅遊服務，並具有低成行人數，車上提供無線網路WiFi、專業導覽解說等專人專車貼心服務的特性。

「台灣觀巴」目前針對旅客的需求偏好，規畫養生療癒、人文古蹟、網紅打卡、話題性活動、部落文化體驗、秘境探訪等6大主題性深度體驗行程，並提供當地特色餐食及體驗活動，也結合各國家風景區及區域觀光圈資源，深度體驗觀光景點特色。

觀光局表示，「台灣觀巴」目前共有24家業者營運93條套裝旅遊行程，行程遍布全台及離島地區，旅客可事先預約相關行程，輕鬆解決旅途中的食、宿、遊、購、行等問題，盡情欣賞體驗台灣觀光亮點及美麗風光。

而此次配合「觀光路廊在地有腳接駁服務」首波優惠活動，計有22家業者、83條套裝旅遊行程參加，旅客可在出發日3日前（離島為5日前）在「台灣觀巴」網站或直接洽各承辦旅行社訂購，如有住宿需求，也可洽承辦旅行社提供代訂住宿及接送等貼心服務。