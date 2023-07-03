1989年9月成立的華懋目前實收資本額為3.08億元，主要業務為揮發性有機氣體廢氣污染防治處理工程、工業用除濕工程及相關維修保養服務。公司2019年10月28日補辦公開發行，2020年1月7日登錄興櫃交易。

近年來隨著全球半導體及光電等高科技產業發展，污染物的排放減量工作已成為今日當務之急。華懋生產的設備規格不僅能依照客戶需求，進行周密的工程設計、建造及製造，並能符合各項環保法規，經濟實惠且效率高。

受惠半導體擴廠需求、設備零組件需求同步增加，華懋2022年合併營收20.15億元、年增達36.84％，稅後淨利2.41億元、年增達66.49％，每股盈餘（EPS）7.9元，均創歷史新高。董事會決議配息3元、亦創歷年新高，將於6日除息交易。

華懋2023年首季合併營收6.35億元、年增達50.42％，稅後淨利0.63億元、年增18.04％，每股盈餘2.07元。目前就台灣IC產業領域7N、5N、3N的晶圓廠，華懋在VOCs環保設備機台市占率逾90％，客戶群囊括各產業界龍頭。