遠傳也超前部署推出服務無紙化，減少樹木砍伐，包含從2020年起領先業界在全台門市推出「數位表單行動自助服務」，消費者至遠傳門市申辦服務時，透過「QR Code 客戶自助功能」就能以將證件透過個人手機或平板拍照上傳，畫面直覺簡易，用戶使用率高達95%，每年節省678萬張文件用紙，相當於1.3座的101大樓高度。

遠傳門市更推出電信首創「服務bar台」，藉由數據分析挑選北、中、南合適店點，提供消費者多元自助化體驗設備，包含：遊戲機、手部按摩機、消毒機等，讓消費者等候過程可體驗使用；同時全台逾600家門市也陳列手機支架，讓顧客在申辦業務時可使用免費充電服務。

另外，遠傳也積極推動數位帳單，透過遠傳心生活App等方式，提供用戶清楚易懂的帳單及繳費資訊，讓用戶輕鬆掌握帳務訊息，截至去年累計已有389萬用戶使用數位帳單，使用率已逾8成。