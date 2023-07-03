前公懲會委員長石木欽在2017年擔任高院院長期間，遭監察院發現他漏報510萬的財產，裁罰12萬元，石不服提起行政訴訟，請求撤銷裁罰，台北地方法院行政訴訟庭認為，監察院的裁罰並無不當及有裁量濫用之處，判決駁回石的訴訟。可上訴。

石木欽在2017年任職台灣高等法院院長，為《公職人員財產申報法》規定應向監察院辦理財產申報的公職人員，但他漏報其配偶向兒子借款300萬元、210萬元之私人債務2筆，合計510萬元，監察院認為石木欽有故意申報不實之情事，裁處12萬元罰鍰，石不服提起行政訴訟。

石主張，他已確實查詢、核對、檢視其配偶之不動產貸款財產狀況，他的配偶並無須時常向子女借款，其向兒子借款510萬元一事他並未經手，他配偶與兒子間之借款債務是無從一查即知之資訊，只有他配偶告知為唯一知悉之管道，不應處罰他。

台北地方法院行政訴訟庭認為，石木欽確有漏報債務金額510萬元，並審酌他違反行政法上義務行為應受責難程度，裁罰12萬元無裁量逾越，或裁量怠惰，或有何裁量濫用、或有責罰不相當違反比例原則等之裁量瑕疵存在，判決駁回石的訴訟。