美國財政部今天晚間宣布，財政部長葉倫6日將啟程訪問北京，與中國資深官員會晤，討論世界兩大經濟體如何負責任管控關係，合作因應全球挑戰。

美國財政部晚間發布新聞稿表示，葉倫（Janet Yellen）6日至9日將訪問北京，與中國資深官員會晤。雙方將討論全球兩大經濟體如何管控雙邊關係，合作因應全球挑戰，葉倫也會就美方關切領域進行直接溝通。

美國財政部指出，葉倫此行依循美國總統拜登（Joe Biden）去年11月與中國國家主席習近平會晤後傳達的指示，希望深化美中在各項議題的溝通，包括全球經濟、金融發展等。

在此之前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月18日至19日曾率團訪問北京，會見習近平、中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅及中國國務委員兼外長秦剛。他是5年來首位訪問中國的美國國務卿。

白宮國安會中國與台灣事務資深主任柏蘭（Sarah Beran）當時在事後表示，預期美中官員未來幾個月將互訪，其中包括葉倫、氣候特使凱瑞（John Kerry），以及將赴美參加亞太經濟合作會議（APEC）部長會議的中方官員等。

葉倫6月28日接受微軟國家廣播公司（MSNBC）訪問時談到可能訪中行程，她指出，儘管美中兩國之間存在分歧，她仍希望前往中國與北京當局「重新建立聯繫」。（編輯：張芷瑄）1120703