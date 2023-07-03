據財政部最新統計，民國110年度有13戶綜合所得總額超過新台幣500萬元的申報戶，運用種種節稅手段，一毛綜所稅都不用繳，其中甚至有2戶年所得超過2000萬元。

根據最新出爐的「110年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊」，在644萬1966申報戶中，所得淨額為零、免繳稅者有約305萬戶，其中多為普通受薪階級或中低所得家戶，不過，有13戶是年所得超過500萬元以上者。

這當中包含綜合所得總額500萬至700萬元5戶、700萬至1000萬元4戶、1000萬至2000萬元2戶、2000萬元以上2戶。

若將級距擴大至綜合所得總額200萬元以上，所得淨額「零」者，則有260戶。

綜所稅應納稅額計算公式為「綜合所得淨額 X 適用稅率－累進差額」，其中，綜合所得淨額計算方式為「綜合所得總額－免稅額－標準或列舉扣除額－特別扣除額」。

也就是說，在免稅額及各項扣除額加總金額高於綜合所得金額狀態之下，所得淨額就會是「零」。

針對綜合所得額高、最終需繳稅的所得淨額為「零」案件，各區國稅局會定期查核，檢視其免稅額、各類扣除額及列舉扣除額情形，以確定是否為合法節稅，維護租稅公平。

按規定，納稅義務人各項扣除額、免稅額，都可在計稅時扣抵，尤其醫藥費、捐贈扣除額，是金字塔頂端族群常採用的省稅之道。