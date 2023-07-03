炎炎夏日不少人會到海邊戲水消暑，一名男子表示，女友到海邊穿綁帶式比基尼，他從後方協助女友綁帶，因怕綁太緊會勒得不舒服，豈料女友才下水比基尼就鬆脫，他轉頭看到女友雙手環抱胸、放聲尖叫，情況超級尷尬，事後他將經歷PO上網，讓許多女網友直搖頭，批評他根本是故意的。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，日前和女友到海邊玩水，女友穿綁帶式比基尼，希望他能幫忙綁帶，他怕綁太緊會勒得很不舒服，結果女友才下水沒多久，比基尼的綁帶就鬆開了，他看到女友放聲大叫、雙手環抱著胸、比基尼在水上漂，超級尷尬。

原PO趕緊替女友把比基尼撿回來、穿上，「當時覺得好對不起她，無法想像她有多無助，只能不斷地道歉。」事後女友跟他說，比基尼要先打一個死結，再綁蝴蝶結，才不怕鬆脫。

貼文引來女網友回覆，「不是勒得緊不緊的問題，重點是要打死結」、「要是我會瘋掉，而且會殺了你」、「但一般不是都會問這樣夠緊嗎？女友沒感覺？」、「是故意的？還是真的沒綁好？」、「你根本豬隊友」、「就算綁得鬆也不至於下水就鬆開，應該是你不會打結吧」。