It’s in my blood to take the high road. I’d love to hear what fans are turning on… have I mislead them? Or anyone ? Fill me in https://t.co/rkn7irDlpo — Damian Lillard (@Dame_Lillard) July 2, 2023

拓荒者頭號球星利拉德2日跟拓荒者正式提出交易申請，更表達強烈想要加盟熱火意願，面對不少球迷批評或嘲諷，利拉德3日首度發推表示自己光明磊落，且願意接受任何球迷批評，但《ESPN》權威記者沃那洛斯基也爆料，拓荒者願跟任何球隊交易，不會配合利拉德只跟熱火談判。

有名球迷發推表示，「今天看到這麼多球迷攻擊利拉德，我感到很訝異，我不能責怪他想改變，以前的拓荒者沒在他身邊打造一支具有競爭力球隊，現在拓荒者選擇年輕化且重建，我想這就是拓荒者總管克羅寧和他的團隊想要看到的結果。」

利拉德也在第一時間公開回應，「我的血液流的是光明磊落，我很想聽到球迷到底在攻擊我什麼，我有誤導過他們嗎？或是任何人？請告訴我答案。」看來他相當不滿自己的賣我選擇，竟然遭到這麼多球迷無情批評或謾罵。

沃神則在電視節目中明確表示，「拓荒者高層跟尋求利拉德交易的球隊明確告知，他們願跟聯盟任何球隊做出交易，儘管我的同事史皮爾斯報導利拉德想替熱火打球，且已經告訴了拓荒者，但不同的是，利拉德沒有畢爾那樣的交易否決權，他無法控制他未來去向。」

「對拓荒者來說，他們將會探索交易市場，積極爭取由新秀與選秀權組成的最大交易回報，同時釋放薪資空間，」沃神說，「我不認為這是一個很快的過程，熱火不會因為利拉德想去，就在交易嘗試當中得到任何優勢。」