前國聯賽揚獎得主包爾（Trevor Bauer）在日職似乎過得不太順心，他在球場上屢次因為隊友的怠慢而暴跳如雷。上周末包爾出戰中日龍隊，6局被敲10支安打，橫濱DeNA海灣之星的打線也沒幫上忙，野手還在守備時慢吞吞的，包爾當場大吼：「醒醒吧！」

中日龍在第6局兩出局攻佔滿壘，打者擊出投手前滾地，包爾接了也不傳一壘，而是衝刺到一壘去踩壘封殺打者。走向休息區時可以看見包爾大吼大叫「Wake up!」，那是他當晚的最後一個出局數，他顯然很不滿隊友的攻守表現，嗆他們不要再睡了。

真正讓包爾發火的是被攻佔滿壘的原因，中日龍本來只有一二壘有跑者，對手打成內滾，橫濱的二壘手接球時，跑者經過了二壘，他前往三壘夾殺跑者失敗，追著另一個跑者到本壘夾殺再度失敗，繞了半天讓打者溜上一壘，1個出局數都沒抓到。包爾在旁破口大罵，所幸最後沒輸球，雙方鬥到第12局以2比2打和。

包爾因為在美國本土捲入多宗暴力官司，遭到大聯盟長期禁賽，又被大聯盟球隊所不容，這才前往日職發展。包爾自知美國媒體等著看自己的笑話，他先前在推特表示：「美國媒體試圖讓你們以為我的隊友討厭我。」但是現在看來他與隊友沒有相處得很好。