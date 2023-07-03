大陸國家氣候中心2日消息，今年以來，大陸高溫日數為1961年以來歷史同期最多，全國共發生4次區域性高溫過程，具有出現時間早、影響範圍廣、極端性顯著等特徵。該中心預測，今年7至8月盛夏，華北、華中中部和南部、西南地區東北部等地氣溫較常年同期偏高1至2℃，還將出現階段性高溫過程。

同時，大陸中央氣象台預計，7月上旬華北東部和黃淮北部等地仍多高溫天氣。其中1至2日，華北、黃淮、汾渭平原等地將有明顯高溫天氣，部分地區最高氣溫可達40℃。5至8日，華北、黃淮等地還將出現一次持續高溫過程。此外，6至9日，江南東部、華南東部有高溫天氣。

觀察者網報導，截至6月30日，今年以來大陸平均高溫（日最高氣溫≥35℃）日數為4.1天，比常年同期（2.2天）偏多1.9天，為1961年以來歷史同期最多。與常年同期相比，華北東部、華東北部、華南西部、西南地區南部及新疆南部、內蒙古西部等地偏多5至10天，局部地區偏多10天以上。

今年以來，大陸共發生4次區域性高溫過程，分別是5月28日至6月5日，6月6至12日，6月14至17日和6月21至30日。全國有301個國家氣象站日最高氣溫達到極端事件標準，雲南巧家（44.4℃）和元謀（43℃）、北京湯河口（41.8℃）、河北廊坊（41.6℃）等110站日最高氣溫達到或突破歷史極值。

其中5月28日至6月5日，大陸出現今年首次區域性高溫過程，比常年偏早16天，主要影響上海、雲南、四川、安徽、廣東等15個省市。華北、黃淮6月高溫現象最為突出，北京高溫日數為1961年以來歷史同期最多，河北、天津為次多。京津冀和新疆4省（區、市）6月平均氣溫均為歷史同期最高。

截至6月30日，6月以來華北地區（京津冀魯豫）高溫日數9.8天，較常年同期（4.6天）偏多5.2天，為1961年以來歷史同期第4多。北京高溫日數（13.2天）為1961年以來歷史同期最多，河北（12.2天）和天津（10.2天）為次多，山東（7.7天）為第五多。

6月14至17日和6月21至30日兩次區域性高溫過程主要影響華北地區。6月14至17日，華北地區有44個國家站最高氣溫達到或超過40℃，35℃及以上高溫覆蓋面積達37.1萬平方公里，其中40℃以上1.7萬平方公里，影響人口超過2億人。

6月21至30日，大陸出現今年第4次區域性高溫過程，為今年以來最強。華北地區高溫極端性強，北京湯河口（41.8℃）、天津大港（41.8℃）等22個站達到或突破歷史極值，有124個國家站超過40℃。22-24日，北京南郊觀象台連續3天氣溫達到或超過40℃，城區高溫時長超過40小時，22日南郊觀象台最高氣溫達41.1℃。

近10年來（2014至2023年），華北地區共發生10次區域高溫過程。除了2014年和2015年外，近10年每年6月華北地區都有高溫過程發生，但連續多次高溫反覆出現，實屬歷史罕見。從多個指標綜合來看，今年6月21至30日高溫過程綜合強度為今年以來最強，極端性也是近10年來6月最強。