英國前首相、現任國會議員特拉斯（Liz Truss）5月訪台，期間多次發表挺台言論，她訪台的花費近日也曝了光，我方付出超過300萬台幣招待她。相關新聞引發網友熱議，紛紛砲轟「心疼我的納稅錢」，並直言，金錢交易來的朋友，不會是兄弟之邦。

特拉斯5月16日至20日來台，是繼柴契爾夫人（Margaret Thatcher）後，睽違27年再有英國前首相訪台，不僅拜會總統蔡英文、副總統賴清德，還應遠景基金會之邀發表演講。而根據英國國會日前公布的議員額外收入顯示，特拉斯這次訪台，遠景基金會付給她出席活動及演講費8萬英鎊（相當台幣320萬元），此外，外交部還另外招待機票和住宿等約1萬841英鎊，相當於台幣43萬多元。而依《中國時報》今報導，遠景基金會名義上是財團法人，實際卻是政府的外圍組織，與亞太基金會都被視為海基會與陸委會之外的「二軌」機構，董事長為獨派的前外交部長陳唐山、國安局副局長柯承亨、國安會諮詢委員陳明祺都是董事，外交部、國安會也會給預算。

因此，特拉斯訪台邀請費曝光新聞今（3）日傳開後，引發許多網友批評，包含《中時新聞網》、入口網站《Yahoo》新聞連結等都有網友砲轟，內容包括「台灣的自由民主是要花錢讓他們認證，可憐，真可憐」、「心疼我的納稅錢」、「對內鐵腕，對外腿軟」、「當初笑國民黨金錢外交，如今外交也只剩金錢了」、「金錢交易來的朋友，不會是兄弟之邦，不值得一提」、「民進黨花納稅人的錢真的毫不手軟」。

特拉斯是英國在位時間最短的首相，任期只有49天，同為女首相的柴契爾夫人任期則長達11年，為英國20世紀任期最長的首相。另外，特拉斯也是英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）統治期間的末代首相，在她選上首相、於2022年9月6日覲見後兩天，女王就駕崩了。