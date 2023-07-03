73歲天后歐陽菲菲日前在金曲獎獲得特別貢獻獎，她在現場清唱代表作《感恩的心》的幾句歌詞，讓全場陷入回憶殺，不過有不少年輕網友誤以為，歐陽菲菲就是賣鍋具的「菲姐」，事實上兩人是不同人，「菲姐」本名甘玉惠，是台灣烹飪節目主持人，因貌似歐陽菲菲取藝名為菲姐，全盛時期賣鍋就年收入破億，近年則因和前男友兼合夥人丁洋機因情事和公事撕破臉，兩人告上法院打官司，成了最熟悉的陌生人。

「菲姐」甘玉惠是知名的烹飪節目主持人，外型神似歐陽菲菲，便取藝名為「菲姐」，以現場烹飪的方式在電視節目上賣鍋子，口才極佳的她賣鍋生動、活潑，再搭配口頭禪：「你看看～你看看」，火速打開知名度，全盛時期年收入破億，讓她擁「鍋具女王」封號。

菲姐全盛時期年收入破億，讓她擁「鍋具女王」封號。（圖／中時資料照）

菲姐2015年落淚控訴，遭交往35年的男友間合夥人騙婚，不僅為對方墮胎7次，還遭暴力傾向、狠踹她子宮，前男友後來開記者會駁斥：「我是世界上對她最好的男人，卻被貶為世界上最壞的男人。」強調是被菲姐逼婚，雙方各說各話正式鬧翻，菲姐甚至提告前男友公司未經同意使用菲姊肖像刊登廣告，2020年台北地院審結，認為該公司確實有使用菲姐的肖像行銷產品，但菲姐提出證據無法證明授權金額，再重新提證據有重大困難，遂將每年授權金額酌減為150萬元，4年合計賠償600萬元，可上訴。

菲姐療癒情傷後，自創鍋具品牌重新出發，雖然業績不如過往亮眼，但菲姐仍奮力賣鍋，不過她近年已鮮少出現在螢光幕前，菲姐今年2月則在臉書透露：「我已退休了」，並分享和友人聚餐合照，現在她遠離外界紛擾，過著愜意的退休生活。

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