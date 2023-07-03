輝達創辦人黃仁勳跟超微執行長蘇姿丰是遠房親戚的關係，在商場上兩人則是競爭對手。根據外媒報導，一項人工智慧（AI）軟體企業評測結果顯示，超微的AI晶片效能約是輝達晶片的8成，未來有望迎頭趕上。

根據路透報導，人工智慧新創公司「MosaicML」評比超微MI250晶片和輝達A100晶片，分別是兩家企業旗艦晶片的上一代產品，目前在市場上仍非常搶手。

MosaicML評比結果顯示，超微晶片效能可達到輝達晶片的8成，這可歸功於超微去年底發表新版軟體、Meta Platforms支援開發，以及今年3月推出的新版開源軟體PyTorch。

MosaicML技術長湯漢林（Hanlin Tang） 表示，如果超微延續目前進度持續更新軟體，應該可讓MI250晶片效能追上輝達A100晶片。他強調，超微在軟體方面做得很棒。

另根據《富比士》報導，蘇姿丰她正在為即將到來的人工智能革命做準備，準備大展身手「奪走AI王冠」。

但CFRA股票分析師Angelo Zino則認為，輝達在GPU的專業知識具有深厚歷史，這家公司目前在數據中心領域幾乎掌握了整個GPU市場，意味著它將繼續在AI領域處於領先地位。