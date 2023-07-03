美國財政部長葉倫（Janet Yellen）訪問大陸的時程討論多時，稍早經過雙方討論後確定，葉倫將在6日至9日訪問大陸，外界預料美中晶片戰相關議題將成為主要焦點。

綜合外媒報導，葉倫在6月底就曾公開表示，訪問大陸是希望重新建立聯繫，美中新的領導層需要互相了解彼此，且需討論解決雙方分歧，才不會誤會彼此的想法。

儘管如此，葉倫也強調，從現在到未來，美國都將採取保護國家安全利益的行動，「雖然這些行動會帶來一些經濟成本。」此番談論是被認為放寬晶片制裁或貿易限制的機率偏低。

事實上，早在今年初，葉倫就曾多次提到訪問大陸的想法，但直到國務卿布林肯6月中訪問完後才有較為明確的進展，起初消息是指向葉倫會在7月中前往大陸，如今確定6日就會啟程。

外界好奇葉倫此次大陸行的目的，普遍認為主要就經濟與貿易議題進行討論，加上外傳拜登政府即將對大陸先進半導體實施更進一步的出口管制措施，美中科技戰的話題更是兩國高層對話的重點。