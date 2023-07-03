中國持續拒絕與美國軍方恢復溝通之際，中國國防部1日發表聲明表示，中國派遣了解放軍國防戰略磋商代表團從6月24至7月1日訪問英國和法國一周，討論雙邊國防關係，並就共同關心的區域和國際安全議題深入交換了看法，加深相互瞭解和信任。美國之音認為，北京此舉是為了刻意疏遠美國。

路透報導稱，英國國防部發言人在被問及這次訪問時表示，在倫敦主持了雙方的國防戰略對話。雙方的討論涵蓋了各自的國防戰略、烏克蘭局勢、印太安全、戰略穩定及擴散、南海及台灣、英中軍事關係等。

報導稱，據一些官員的說法，在英國謀求改善與中國關係並在例如貿易、投資和氣候變化等領域與加強接觸之際，英國外交大臣柯維立（James Cleverly）今年7月可能訪問中國。

此外，儘管美國國務卿布林肯在最近訪問北京時恢復了華盛頓與北京之間的高層對話，但是卻未能勸說中國領導人重啟可能避免潛在軍事危機的美中軍事對話。

有分析擔憂，美中軍方未能恢復兩軍之間的危機溝通管道，將增加在印太地區誤判和衝突的風險。

美國軍方經常在包括南海和台灣海峽等海域依據國際法進行「自由航行」。中國則表示反對，指責美國軍方在這一地區的活動是有意挑釁。

報導稱，儘管中國政府對幾乎整個南海宣稱擁有主權，但是這些聲索沒有任何國際法依據。同時，中國政府利用其軍力在南海等地區向在這一地區的其他國家的軍方施加壓力，有時甚至進行騷擾。

布林肯在北京時曾強調，美國和中國軍艦之間最近在南海和台灣海峽的險些相撞事件表明，雙方建立兩軍有關這方面的溝通是絕對關鍵的。布林肯後來在一個採訪中表示，恢復美中兩軍之間的軍事溝通目前仍在努力中。