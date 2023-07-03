中國大陸水利部近日發布2022年《中國河流泥沙公報》指出，2022年大陸主要河流代表水文站實測總徑流量為1兆3320億立方公尺，較多年平均年徑流量偏小7％。同時，長江於2022年夏季遭遇了自1961年有完整氣象觀測記錄以來最嚴重的氣象乾旱，汛期發生流域性嚴重枯水。

新華社報導，2022年長江和珠江代表水文站的徑流量，分別占主要河流代表水文站年總徑流量的58％和25％；黃河和長江代表水文站的年輸沙量分別占主要河流代表水文站年總輸沙量的52％和17％；黃河、疏勒河和塔里木河代表水文站平均含沙量較大，分別為每立方公尺7.70千克、4.08千克和3.95千克。

公報顯示，2022年大陸主要河流代表水文站實測總徑流量為1兆3320億立方公尺，較多年平均年徑流量偏小7％，較2021年徑流量減小7％；代表水文站年總輸沙量為3.90億噸，較多年平均年輸沙量偏小73％，較2021年輸沙量增大18％。

其中，2022年長江流域代表水文站實測徑流量、輸沙量分別為7712億立方公尺和6650萬噸；黃河流域代表水文站實測徑流量、輸沙量分別為263.8億立方公尺和2.03億噸。

對長江來說，2022年夏季遭遇了自1961年有完整氣象觀測記錄以來最嚴重的氣象乾旱，汛期發生流域性嚴重枯水。上游三峽水庫入庫徑流量、輸沙量均較往年明顯偏少，中下游幹流河道徑流量顯著減少、輸沙量為歷史最小值。

黃河2022年的重要泥沙事件，是中游通過水庫聯合調度實施汛前和汛期調水調沙。調水調沙期間，小浪底水庫累計排沙1.566億噸，庫區泥沙沖刷量為0.481億噸，進入下游沙量為1.521億噸，利津入海沙量為0.714億噸，向黃河三角洲溼地生態補水1.66億立方公尺。