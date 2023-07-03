根據彭博數據，00931B追蹤的彭博20年期(以上)美國公債指數，目前已經大幅跌破兩個標準差，這是指數成立的30多年以來首次嚴重超跌。歷史經驗顯示，美國公債價格通常會在聯準會升息末段落底，並開始反彈向上。聯準會六月的利率點陣圖顯示，多數官員對年底利率預期為5.5~5.75%，目前聯準會利率已達到5~5.25%，接近升息終點。

統一投信表示，除了債券價格回升的獲利機會，美國公債還擁有三大壓倒性優勢，包括最高信評、最大規模、最佳流動性的政府公債，是全球最安全的債券資產。現在是投資人難得可以用超甜價格布局美國公債的時機，在00931B募集期間，投資人只要一萬五千元，就能擁有一張美國長天期公債ETF，用00931B為投資組合增添抗震能力。

統一美債20年ETF（00931B）基金經理人許雅惠表示，根據聯準會報告，年底前可能還有兩碼升息空間。但在貨幣政策效果滯後效應及信貸緊縮效果逐步顯現下，預期美國經濟成長趨勢仍偏向下行。因此，雖然聯準會主席鮑爾日前在國會聽證會上，發表較鷹派言論，但市場仍預期聯準會七月升息一碼後，將維持利率不變直至年底。