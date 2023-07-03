內政部營建署300億元中央擴大租金補貼專案今（3）日正式啟動，上午9時開放民眾申請，至明年12月31日下午5時截止，除了基本的補助外，4類人還可享更多加碼，最高將達1.8倍，民眾可至官網申請，並查詢辦理進度。

營建署300億元中央擴大租金補貼專案，又被稱為「租金補貼2.0」，此次方案有幾大重點，分別是一、隨到隨辦，民眾可上官網申請、郵寄申請，或就近到地方政府辦理與諮詢。

二、舊戶直接帶入，111年度核定戶，且在112年5月有租金補貼核撥紀錄者，系統將直接帶入，無須再次申請。

三、租賃契約免附房東身分證字號。

四、申請年齡降為18歲起。

五、放寬房屋適用範圍。

六、依租房地點、家庭成員數及身分差異，每戶每月可領2000至8000元補助，且特定身分還可享補貼金額加碼，如單身青年（成年至未達40歲單身）可享1.2倍補助，新婚家庭可享1.3倍補助，育有未成年子女的家庭則依人數做區分，1人1.4倍、2人1.6倍、3人1.8倍，超過3名者每多1未成年子女，補貼金額加碼倍數均再增加0.2倍。不過要注意的是，若同時符合二種以上補貼金額加碼身分者，補貼金額擇高補貼。