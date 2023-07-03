大S和汪小菲2021年11月正式宣布離婚，去年因大S閃電再婚具俊曄，和前夫因此鬧翻，雙方隔空交火，鬧得沸沸揚揚。不過，兩人最近關係似乎趨於和緩，汪小菲常飛台灣與家人會面，心情不錯的他甚至主動暴露行蹤，表示已經抵達台灣，暑假會把家人帶回北京「光宗耀祖」，讓網友相當驚訝。

汪小菲於1日在車裡直播，透露自己剛抵達台灣，正在前往和家人聚會的路上，自信滿滿表示要帶家人回北京過暑假，強調汪家是很傳統的家庭，「我們老汪家的二汪，就必須回到北京來光宗耀祖」，要是順利接回家人，會在北戴河放炮慶祝給網友們看。

前陣子汪小菲才曬出同框家人的合照，曬照的同時也不忘將其臉上打上馬賽克。汪小菲也在直播提及，會兼顧事業、家庭，許下生日願望就是帶家人回北京，願望不能白許，台北行還要帶他們去吃龍蝦，但這次只拍龍蝦給大家看，不會讓家人露臉，怕又節外生枝，甚至連媽媽張蘭問起此事，汪小菲立馬打斷不讓問，然後就掛了視頻電話。

事實上，汪小菲相當掛心兒女的成長，若遇到相關情境容易觸動到他的內心。日前汪小菲才在直播中關心身為人母的女員工：「這麼晚還在播太辛苦了，能陪孩子嗎？」員工不僅笑著表示不辛苦，還說道：「每天早上還是可以送孩子上學。」沒想到這番話讓一旁的他立刻掉淚，員工還急忙起身遮住鏡頭，安撫他的情緒。