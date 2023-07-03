調查局懷疑，「華信投顧」顧問兼股票分析師邱鼎泰、股票分析師馬紀強，涉嫌配合炒手的哥哥邱振豐，於東森財經新聞台「股動錢潮」節目中推薦數十檔個股「明牌」，宣稱個股利多訊息，吸引散戶追高買進股票，從中套利，涉犯《證交法》；但台北地檢署調查後，認為邱男等人未密集操作特定個股，尚未達到「連續高買低賣」等操縱股價的認定標準，3日依罪證不足，不起訴7人。

調查局接獲檢舉，指邱振豐等人自2020年4月至2021年5月間，因事先掌握弟弟、馬男將在節目上，推薦特定個股。邱男即以人頭帳戶提早大量買入特定個股，先拉抬股價，等到節目開播當天，邱及其他群組成員，再配合虛掛「漲停價」委買單，以相對高價掛單賣股套利。

同時間，邱男弟弟、馬男則在節目上，播放特定個股前一交易日的K線圖，並透過群組成員虛偽高掛委買單的方式，拉抬特定個股的試搓行情，吸引誤信個股走勢的散戶追高買進股票，群組成員則趁機「下車」，出脫持股套利。檢調2021年5月約談邱氏兄弟、馬男等人，訊後均諭令交保。案發時東森財經新聞台表示，該台向來並無特聘證券分析師，邱男僅曾經受邀為該節目的一般來賓。

但檢方調查後發現，邱振豐等人雖有根據馬紀強、邱鼎泰於節目上推薦的個股，自行進行相關交易，但未密集操作特定個股，尚未達到「連續高買低賣」等操縱股價的認定標準。

檢方認為，縱使相關被告頻繁更換投資標的，並以隔日全數賣出股票方式獲利，只能認為相關交易手法均為其投資策略與選擇，且其投資標的均非固定，認定為其投資習性，意圖影響特定股票價格事證不足，今將7人不起訴。