花蓮縣警局「青春專案」暑假正式啟動，首周臨檢56處高風險場所，查獲31項違法案件，將36人移送法辦。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣警局「青春專案」暑假正式啟動，首周臨檢56處高風險場所，查獲31項違法案件，將36人移送法辦。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣警局「青春專案」隨暑假開跑啟動，首周臨檢56處高風險場所，查獲31項違法案件，將36人移送法辦，且因應疫後新生活，將結合在地民間團體，舉辦有益青少年身心健康發展的競賽活動，陪伴青年學子度過炎炎夏日。

花蓮縣警局暑期保護青少年「青春專案」本月1日0時正式啟動，勤務將持續至8月31日止，工作項目以「防制少年接觸新興毒品與（電子）菸害及少輔會行政輔導先行」、「防制幫派組織吸收少年與涉入校園暴力」、「防制少年淪為詐欺集團成員或擔任車手」、「防制兒少性私密影像相關犯罪與被害」、「強化少年網路安全觀念，網路誘拐、霸凌、詐騙及個人隱私安全保護」、「少年深夜流連營業場所及其他偏差行為等」6大主軸為主。

不過警方為避免青年學子陷入違法深淵，暑假前夕動員152名警力，於上月30日晚間10時至本月1日凌晨1時執行「春風專案」勤務，在暑假第一個周末臨檢56處高風險場所，查獲通緝11件、毒品3件、詐欺2件、組織1件、兒少性剝削1件、公共危險13件等違法案件，共計移送36人。

縣長徐榛蔚表示，暑假期間青少年接觸網路媒介時間大幅升高，不僅有參與網路詐騙、賭博、毒品、色情的風險，也有網路霸凌、交友、資安、色情及性剝削資訊廣告物等，影響其身心健康發展，縣府將加強機關間橫向聯繫，與民間機構團體密切配合，全面淨化妨害青少年成長環境，讓青年學子能度過歡樂的暑期時光。

縣警察局長呂世明表示，青少年過去3年暑假因新冠疫情只能待在家中或選擇靜態休閒活動，今年是疫情解封第一個暑假，未來2個月將有較高的戶外活動需求，因此花蓮警方將在暑假期間結合在地民間團體，辦理有益青少年身心健康發展之各項競賽活動，如書法比賽、柔道比賽、三對三籃球鬥牛賽、K歌比賽、足球及排球賽、電音比賽等，歡迎學子踴躍報名。