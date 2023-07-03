據衛福部統計，台灣每年約1萬3000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，如何養護肝臟是非常重要的議題。營養師陳怡錞表示，想要護肝，必須提供肝臟充足營養與減輕負擔，她指出日常除了要遠離，包括發霉、加工食品、甜食與精緻糖、高油、燒烤及過量酒精等6種傷肝飲食外；可多吃優質蛋白質、彩虹顏色蔬果、維生素B群、卵磷脂、天然辛香料、益生菌與益生質等6類食物，幫助肝臟解毒功能運作。

陳怡錞在個人網站「Donna陳怡錞營養師｜治本保健營養專家」撰文表示，肝臟是能自我修復的器官，但前提是必須提供充足營養素，才能讓肝細胞修復，因此護肝的不二法門就是，提供肝臟充足營養與減輕負擔。在減輕負擔方面，她表示，像是發霉、加工食品、甜食與精緻糖、高油、燒烤及過量酒精等6種飲食，日常生活要盡量遠離，以免增加肝臟負擔。

至於該如何提供肝臟充足營養？陳怡錞指出，肝臟解毒系統需要大量營養素參與，包括胺基酸、維生素B群、A、C、E等，因此她建議可攝取下列6種食物，讓肝臟的解毒功能順利運作：

1、優質蛋白質：陳怡錞表示，其含有肝臟解毒過程需要的胺基酸，如黃豆、魚、海鮮、瘦肉、蛋及奶類，來源以原型食物為主，避免蛋白質品質較差的加工食品，像是火腿、香腸、魚漿等。

2、彩虹顏色蔬果：陳怡錞說明，這些含有各種不同的植化素，具抗氧化、抗發炎作用，幫助肝臟清除第1階段解毒產生的自由基，保護肝細胞。

3、維生素B群：陳怡錞表示，B群是許多酵素的輔酶，可讓人體運作的各種化學步驟順利進行，也是肝臟解毒必備的營養素。食物來源如奶類、肉類、豆類、蛋、內臟、深綠色蔬菜、全穀類等。

4、卵磷脂：陳怡錞指出，其具有乳化脂肪的功能，有助肝臟代謝脂肪順利。食物來源如黃豆製品，例如豆漿、豆腐、毛豆及黑豆等；另外，蛋黃中也富含卵磷脂。

5、天然辛香料：陳怡錞提到，如蔥、薑、蒜、辣椒、薑黃、八角、九層塔、羅勒、孜然、茴香等具抗氧化、抗發炎作用，可抑制身體發炎訊號傳遞。

6、益生菌、益生質：陳怡錞解釋，腸道有一條血管直通肝臟，可將吸收的營養素和其它物質送到肝臟，所以當腸道毒素越多，進入肝臟的毒素也越多，會增加肝臟解毒負擔。因此，陳怡錞說，多攝取含益生菌和益生質的食物，前者如優格、優酪乳、韓式泡菜；後者像是膳食纖維、寡糖等食物，有助維持良好腸道菌相，減少腸道毒素，進而減輕肝臟負擔。

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