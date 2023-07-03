這位官員透露，葉倫此行是基於拜登總統致力推動的目標，即深化全球前二大經濟體之間的溝通、穩定雙邊關係，並盡量減少在意見分歧時出錯的風險。

數周前美國國務卿布林肯在訪問北京時與中國國家主席習近平達成協議，美中將維持兩國關係的穩定，並確保兩國之間的激烈競爭不會演變成衝突。

隨後拜登稱習近平為「獨裁者」雖然引發中方強烈抗議，但專家認為此番言論對兩國改善關係的努力影響不大。

財政部官員表示，葉倫此行擬向中國的新經濟團隊表達美方的看法，即華府將繼續透過針對性的行動來捍衛人權與美國的國家安全利益，但在許多國家所面臨的氣候變遷與債務困境等緊迫的議題上，美方希望與北京合作。

該美國財政部官員表示：「我們尋求與中國建立良好的經濟關係，以促進兩國的成長與創新；我們無意尋求兩國經濟脫鉤，貿易和投資全面中斷將破壞兩國與全球的經濟穩定」。

這位不願具名的官員拒絕透露葉倫將在北京會見哪些中國官員等細節，但他表示葉倫將強調華府強化自身競爭力的決心，以及美方將與盟友共同應對中國的「經濟脅迫」和不公平的經濟手段。此外，美方將對中國新實施的國家安全與間諜法以及其對外國與美國公司可能造成的影響表達關切，「這可能對整體投資環境與經濟活動造成連鎖效應」。

美國官員還將重申對幾個重要議題的關切，包括對維吾爾族穆斯林少數民族的人權侵犯、中國最近下令禁止銷售美光的記億體晶片，以及中國針對外國盡職調查與顧問公司所採取的行動等。

該財政部官員表示，雖然沒有對達成「重大突破」抱有期待，但財政部希望與中國新的經濟團隊進行具建設性的對話，並建立長期溝通管道。

另一名美國政府官員則向路透社表示，葉倫應該會與中國國務院副總理何立峰會面。