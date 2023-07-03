俄羅斯大使Gennady Gatilov說，延長和執行該協定所需要的條件正「停滯不前」，這些條件包括俄羅斯農業銀行(Rosselkhozbank)與SWIF銀行支付系統之間的重新連線。

Gatilov指出：「俄羅斯一再延長協定，希望能看到正面的變化」，「然而我們目前看到的情況是，並沒有讓我們有理由來同意繼續維持現狀」。

在聯合國和土耳其的斡旋之下，俄羅斯和烏克蘭在2022年7月達成黑海協定，允許因軍事行動被困住的烏克蘭船隻能安全地從黑海出口穀物，進而防止出現全球性的糧食危機。

聯合國在上周表示，很擔心自6月26日以來，已經沒有新的船隻按照黑海協定來進行登記。

此外在其它的軍事議題上，Gatilov說，他希望美國以「常識」為重，不要去考慮是否選擇退出《新削減戰略武器條約》。該條約是美俄之間現存的最後一項軍控條約，限制兩國的戰略核武。

儘管雙方已經承諾繼續遵守該限武條約，但俄羅斯總統普丁已經暫停了該協定的俄方參與。

「我希望我們可以轉而開始討論一項條約，在2026年2月之後取代《新削減戰略武器條約》」，他說。

2010年簽署的《新削減戰略武器條約》將於2026年到期。