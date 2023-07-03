一名單親的小兒科醫師近日自爆會對3名小孩嚴厲管教，打巴掌、罰跪，引起討論，而小孩生母也已通報家暴，並指控前夫曾對2個兒子各打50個耳光。對此，兒科醫師任職的診所主管表示，家暴就是不對，已暫停該醫師所有臨床職務，靜候調查。

該名兒科醫師在臉書自爆會打小孩巴掌後，引起輿論譁然，目前已刪文，而他任職單位的主管在臉書表示，家暴就是不對，必須嚴厲譴責，對於大眾質疑該醫師是否適合繼續擔任兒科醫師職務，這名主管表示，他不想未審先判，也沒有公權力去剝奪他這個權利，但因為該醫師原先就已經轉兼任打算離職，所以請他先暫停所有臨床職務靜候調查。

主管指出，他們已經請社會局要積極介入，務求真相水落石出毋枉勿縱，該負的責任一樣也不能少，同時間也會運用手上可動用的資源試著參與孩子的心靈修復，表示「大人的事情大人自己解決，你們要繼續吵吵鬧鬧的我沒興趣管，但孩子是無辜的，我真心替孩子覺得難過」。

主管表示，家暴就是不對，必須嚴厲譴責，但家暴這種事的處理跟作奸犯科有點不太一樣，譬如說作奸犯科必須接受法律的制裁，同樣的家暴也是必須接受制裁，但同時間被家暴的對象常常也是資源的接受者，當你嚴厲處罰了家暴者，同時間也等於可能斷了這些被家暴對象的生活依靠，這些都是在處理這類問題時候必須特別注意的。

他說，這類事件常常不是罵一罵譴責一下，事情就可以被解決，畢竟你吐完口水之後很爽，但別人家小朋友的生活還是必須繼續下去，後續的身心靈修復才是重點，到底真正的正義在哪裡？他也不知道，修復正義從來沒有這麼簡單，很複雜，他也還在學習。

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