國民黨立委參選人羅智強成立「反貪腐監察院」，質疑監察委員高涌誠調查曲棍球協會案，護航前立委段宜康，幫段宜康不用兌現吞下3顆曲棍球的承諾，以彈劾作為工具，涉嫌恐嚇承辦檢察官陳隆翔，3日上午到台北地檢署告發高涌誠涉犯恐嚇罪。

羅智強在臉書發文說，段宜康指控林滄敏擔任彰化縣曲棍球協會理事長期間，涉詐領補助款，還發誓若司法未定林的罪，要吞三顆曲棍球。但承辦檢察官陳隆翔調查後，認為林並未涉案，做出不起訴處分，不料段不滿結果，竟惱羞成怒，透過監察院向陳施壓。

羅智強認為，高涌誠充當打手，在調查該案時竟對陳施壓重新起訴，還說「你不幫我想怎麼解決方法，就是你要逼我們彈劾你」，囂張的以「彈劾」恐嚇司法官配合政治辦案的工具，高涌誠不但明目張膽地侵犯司法權核心，更涉犯《刑法》恐嚇罪。

他認為高在陳彈劾案通過後，引發司法界撻伐，法務部也聲明「不容監察院以彈劾的方式介入處理」，最後司法院職務法庭判決不受懲戒確定，但高竟違反「一事不再理」原則，再彈劾陳，可惡之極。