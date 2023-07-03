法國17歲非裔少年奈爾（Nahel）因拒絕臨檢，遭員警近距離射殺，引發法國社會連續多日暴動，1日晚共有近600輛車遭焚毀、街頭近千處被縱火。奈爾的外婆要暴徒「停手」，家屬也強調不希望奈爾的死引發暴動，只要求改革三件事情：警察接受更好的訓練、警察也有武器管制、重新審查警察動用致命武力的法規。

奈爾27日在巴黎郊區拒絕攔檢，遭到員警近距離朝胸部開槍後身亡，引發法國全國各地連續5日暴動，英國《衛報》（The Guardian）報導，法國內政部昨（2）日指出，1日晚逮捕了719人，較前一日的1300人要少，不過當晚也有超過40名員警受傷、577輛車被焚毀、74棟建築被縱火、街頭及其他公共場所有871處起火。

非裔少年奈爾（Nahel）因拒絕攔檢遭到警察射殺，引發法國連續五天全國暴動。圖為巴黎自行車遭到縱火。（圖／路透社）

奈爾的外婆納蒂亞（Nadia）接受法國BFM電視台訪問時呼籲社會冷靜，儘管她對開槍員警感到憤怒，但她並不恨警察，「停止暴動、停止破壞，我對那些引發騷亂的人說：不要砸碎窗戶，不要攻擊學校和公車，停止，母親們要搭這些公車」。

💬 "Arrêtez ! On ne veut pas qu'ils cassent"



La grand-mère de Nahel lance un appel au calme sur @BFMTV après les violences pic.twitter.com/5bXNwGurxW — BFMTV (@BFMTV) July 2, 2023

匿名家屬接受英國廣播公司（BBC）專訪時也強調，家族並不希望奈爾的死引發暴亂，「我們從未呼籲仇恨或騷動，我們也從未要求破壞或偷竊，這些都不是為了奈爾」。

家人表示他們僅呼籲在街頭進行白色集會，「用行走的方式紀念奈爾，行走，甚至生氣、抗議，但不是大爆發」。

這名親友對法國官方要求三件事情，包括讓法國警察接受更好的訓練，警察也要接受武器管制，另外重新檢視如果年輕人拒絕攔檢、讓警察能動用致命武力的法規。

巴黎警方逮捕暴徒。（圖／路透社）

礙於警察反應暴力情事增加，法國2017年讓員警能更廣泛地使用槍枝。

不過批評者也認為這項法律改變直接導致和交通有關的槍擊事件增加，因為員警攔查時必須判斷拒絕配合的駕駛是否構成風險。

巴黎警方逮捕暴徒。（圖／路透社）

今年以來法國一共發生3宗警察攔檢喪命的案件，去（2022）年則有13件，創下紀錄。