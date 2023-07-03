國人愛好赴日旅遊，多數行程若採自助方式，搭乘地鐵就是門學問。有「地下山手線」（因同為環狀）之稱的東京都營大江戶線，因進出站耗費體力，被不少人視為畏途。達人林氏璧分享6建議，最重要的一件事，就是「務必搭電梯」。

大江戶線是東京都交通局營運的路線之一，「大江戶」是東京古稱「江戶」的雅名，其車體、路線圖顏色為洋紅色。林氏璧分享，曾有網友認為，大江戶線是挖最深的一條地鐵，進出站很辛苦，要是加上轉乘，還得走上一段不短的距離。

「其實只要找到電梯，多深都不用怕」，林氏璧提供6點建議，早期他會提醒避開六本木、麻布十番、新宿這3個超深的站，但其實也沒那麼可怕，記得坐電梯。

去六本木東京中城（TokyoMidtown）的話有電梯，比日比谷線方便；如果要去六本木之丘，仍建議搭日比谷線。去新宿站轉都營新宿線也沒問題，林氏璧說，因這兩站一樣深，轉車沒太大困難。

想去新宿南口的人，在新宿站下車最好使用A1出口唯一的電梯；想去新宿東口或西口，均新宿西口下車，然後坐D1出口的電梯。

最後則是藏前站的轉車陷阱要注意，淺草線的藏前站和大江戶線的藏前站是兩個站，需要地上轉乘，要出站再入站。