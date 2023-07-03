New York Knicks G Josh Hart has committed to the final roster spot on the 12-man Team USA FIBA World Cup team this summer in the Philippines, sources tell ESPN. He joins his Knicks teammate Jalen Brunson on the American team. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 2, 2023

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基3日爆料，尼克後衛哈特確定代表美國男籃，參加今年8月25日到9月10日的世界盃男籃賽，也成為美國男籃12人名單當中最後一人，代表這支美國隊星光黯淡，並無大牌球星壓陣，看來美國男籃總教練科爾要頭痛了。

美國男籃參加世界盃12人名單如下：哈特、英格拉姆(鵜鶘)、愛德華茲(灰狼)、班凱羅(魔術)、布朗生(尼克)、哈利柏頓(溜馬)、里夫斯(湖人)、布瑞吉斯(籃網)、波提斯(公鹿)、傑倫傑克生(灰熊)、卡麥隆強生(籃網)、凱斯勒(爵士)。

光從這個陣容來看，包含英格拉姆、愛德華茲、班凱羅、哈利柏頓、布瑞吉斯等人都算各隊的年輕新星，進攻火力應該不在話下，但問題還是這批年輕球員的國際賽經驗不足，且欠缺可在關鍵時刻挺身而出的頂級球星，也讓他們在世界盃前景不被看好。

這次由菲律賓主辦，印尼與日本協辦的世界盃男籃賽，美國隊跟希臘、約旦、紐西蘭分在預賽C組，代表他們在預賽就要碰上「字母哥」領軍的希臘隊嚴苛考驗，上屆世界盃只拿隊史最差第7名的美國，能否憑藉這批年輕新星重返4強行列備受矚目。