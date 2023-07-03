基隆市長謝國樑3日上午一早視察基隆市國道客運及鐵路營運狀況，關心民眾在1200通勤月票實施後的第一個上班日使用情況。謝國樑表示，已有許多民眾開始使用，但希望能與交通部研議是否採取自動加值方式，讓民眾更方便使用。

謝國樑表示，上午是通勤月票實施以來的第一個上班日，基隆的國道客運及火車站都有不少的民眾申辦並開始使用通勤月票，民眾的評價都相當正面，紛紛表示能夠有效減輕通勤的經濟負擔。

謝國樑認為，依現行規定，民眾在月底時，還需臨櫃申辦加值申辦次月月票，可能會造成民眾大排長龍申辦，希望交通部能夠研商未來可以做到自動儲值，以方便民眾使用。不過現在先讓月票上路，讓民眾習慣，目前也有部分民眾還在觀望，後續也可能會加入。

謝國樑強調通勤月票可以一卡搭乘台鐵、國道客運、公車、捷運，甚至UBike，不僅方便通勤族，也能節約通勤成本，鼓勵民眾盡快申辦使用。

台鐵基隆站長徐天安提醒，民眾要使用通勤月票有幾點需要注意，首先是要先儲值1200元以上，接下來要到台鐵、捷運、國道客運等窗口，進行票卡設定，接下來進行一次完整的進出站，通勤月票卡片才算正式啟用。

徐天安透露，3日上午上班時間，就約有20％到25％的民眾使用通勤月票，部分民眾還在觀望，將視其他人使用狀況再加入，使用比例後續可能會進一步提升。前兩天也有民眾利用通勤月票來到基隆散步觀光，相信對於區域間的休閒也將會有正面助益。

不過，新系統上路也有一些狀況，就有民眾在臉書上表示，3日上午搭乘國道客運9026時，刷卡並沒有出現「定期票」字樣，卻直接扣除卡片中的金額。對此，基隆市交通處長王圳宏表示，這起個案發生在福和客運支援的遊覽車業者，已通知福和客運清查，將盡快解決問題。